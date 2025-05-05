Köylere Dönüş Barış Getirdi

36 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNEN AİLELER

Batman’da terör sebebiyle köylerini terk eden aileler, 35 yıl aradan sonra huzurun sağlanmasıyla geri döndü. Aileler, kazanlarda yemek pişirip düzenledikleri etkinlikte doyasıya eğleniyor. Bu festivallerle barışın ve huzurun geldiği bölgede, doğdukları topraklarda nostaljik anlar yaşayan aileler, geçmişe özlem duyuyor.

BARIŞ İÇİN YOĞUN ÇABA

Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır, bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için gayret göstereceklerini dile getirdi. Barışın toplum için elzem olduğunu vurgulayan Bayındır, “Barış, öncelikle aileler arasında, sonra komşular arasında, en sonunda topluluklar arasında sağlanmalıdır. Bizim önceliğimiz önce kendi ailelerimiz içinde, ardından komşu aileler arasında barışı tesis etmek. Bu festivalin barışa vesile olmasını diliyorum. Bu bölge, dedelerimizin ve büyüklerimizin doğup büyüdüğü yer. Yaşımız 40’a geldi ama köyümüzü hiç görmedik. Şimdi burada köylerini gören gençlerimiz, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile köylerini unutmaz” şeklinde konuştu.

KÖYÜNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Gümüşörgü köyünde 20 yıl muhtarlık yapmış olan Seyidhan Tekin, “35 yıldır köyümden uzaktım, ama şimdi buraya dönüş yaptık. Burada kimse yabancı değil, hepimiz akrabalarız. Çok mutluyuz. Bir gün geri döneceğimize inanmıyorduk, fakat sonunda döndük” dedi.

GERÇEK VE KALICI BARIŞ İÇİN FESTİVAL

Barış ortamı oluştuğu için festivale katıldıklarını belirten Emine Tunç ise, “Bu kalabalığın gerçek ve kalıcı barışa vesile olacağına inanıyoruz. Burada olmamızda barış ve huzur var. Barış yokken kimse köyüne gelemezdi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Halkımız oldukça huzurlu” görüşünü paylaştı. Şeref Yavuz ise, yaşanan olaylar nedeniyle daha önce köylerine gelmekten korkan insanların artık huzurla köylerine dönebildiğini aktararak, “Buralarda daha önce meydana gelen büyük olaylar yüzünden gelemeyen arkadaşlar şimdi huzur içerisinde buraya gelebiliyor. Burada büyük kazanlarda 10 bin kişilik yemek yapıp dağıtacağız” ifadelerini kullandı.