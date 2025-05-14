Köylere İlk Yardım Eğitimi Veriliyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN İLK YARDIM EĞİTİMİ PROJESİ

Uşak’ta, üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarıyla birlikte köylerde ilk yardım eğitimi düzenliyor. Bu eğitimlerde hastalıklarda erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirme yapılıyor. Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Coşkun Güngör, Ayşe Akın ve Sudenur Çalışkan, “İletişim Kampanyaları” dersi kapsamında “Köylerde Uygulamalı İlk Yardım ve Kadın Sağlığı Eğitimi” isimli bir proje başlattı. Proje için İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor.

EĞİTİMLER NASIL DÜZENLENİYOR?

Proje çerçevesinde oluşturulan ekip, öğrencilere ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki doktorlara dayanıyor. Eğitim düzenlenecek köyün muhtarıyla iletişime geçilerek, vatandaşların köy okulunda veya köy kahvesinde toplanması sağlanıyor. Daha sonra köyde, ilk yardım eğitimi ve kanserde erken teşhisin önemi hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sunduğu erken tarama hizmetleri de tanıtılıyor.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Coşkun Güngör, projeyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Yaşamışlar, Bozköy, Bağbaşı, Mesudiye, Muharremşah, Susuzören, Mende ve Bozkuş köylerinde bu eğitimlerin verildiğini belirtti. Köylülerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Güngör, kentteki tüm köylere bu çalışmayı yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu süreçte çalışmalara Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin ve İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu’nun da katıldığı aktarıldı.