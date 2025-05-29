Köylerin Altyapısı Destekleniyor Toplantısı Yapıldı

KÖYDES PROJESİ TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

Kastamonu Valisi Meftun Dallı’nın başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi, Kaymakamlar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantıları düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait toplantı salonunda yapılan KÖYDES buluşmasında, önceki yıldan kalan yatırımlar ve proje kapsamına alına bilecek yeni çalışmalar tartışıldı.

Kaymakamlar toplantısında ise yangınlarla mücadele kapsamında, kullanılmayan ve son üç yıldır elektrik harcamayan binaların elektriklerinin kesilmesi, uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesi, kaçak içki denetimlerinin devam ettirilmesi ve il merkezi ile ilçelerde Genel Tarım Sayımı Komisyonu kuruluşu gibi konular ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısında, il merkezi ve ilçelerin asayiş konuları gündeme geldi. Toplantıda, trafik tedbirleri üzerine son üç yıla dair bir sunum yapılarak alınan önlemler ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.