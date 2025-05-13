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Köylüler, Filistin’e Kurban Bağışladı

KÖYLÜLERİN ANLAMLI BAĞIŞI

Amasya’nın Suluova ilçesinde yer alan köylüler, her yıl gerçekleştirdikleri kurban kesiminde bu yıl 3 kurban bedelini Filistin’e bağışladı. Kanatpınar köyü sakinleri, kurban bağışında bulunmak için Suluova İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti ve TDV Suluova Şubesi’ne kurban bağışında bulundu.

Köy muhtarı Ümüt Karaca, her yıl köy halkı ile beraber kurban kestiklerini ifade etti. Karaca, “Bu yıl da şükür kurbanı kesmek için köyümüzün imamı, muhtar azaları ve köyümüzün ileri gelenleriyle toplantı yaptık. Filistin’de yapılan zulüm ve oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları dolayısıyla ortak bir görüşle bu yıl ki şükür kurbanımızı Filistin’e bağışlamaya karar verdik. Umuyoruz ki oradaki zulüm bir an önce son bulur, kardeşlerimiz refaha kavuşur” şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, köylülerin Filistin’de yaşanan zulme duyarsız kalmadığını belirterek, “Muhtarımız ve köy halkımız Gazze’de yaşanan zulme duyarsız kalmayarak kurbanlarını Filistin’e bağışladılar. Anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim kabul etsin” dedi.

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