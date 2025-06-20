Köylüler, Patlatmalı Ocağa Hayır Dedi

KOYLULAR YENİ BİR MÜCADELE BAŞLATTI

Antalya’nın Hisarçandır bölgesinde, doğa harikası olan geniş ormanlık alanların bulunduğu yerde, bir kalker ocağının patlatmalı üretim için yaptığı başvurunun kabul edilmemesi amacıyla köylüler, imza kampanyası başlattı. Türkiye’nin önde gelen endemik alanlarından biri olan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, Büyükşehir yasası öncesinde köy statüsündeki Hisarçandır’da, patlatmalı kalker ocağı açılması planlarına karşı yerel halk harekete geçti. Tarihi ve turistik Likya Yolu’nun geçtiği, zengin su kaynaklarına sahip ve AFAD tarafından heyelan bölgesi olarak ilan edilen alanda, bir şirketin 2026’da sona erecek işletme ruhsatı bitmeden patlatmalı üretim izni alarak ruhsat süresini uzatma çabası dikkat çekiyor.

HALK ORTAK AÇIKLAMADA BULUNDU

Patlatmalı kalker ocağının açılmaması için başlatılan imza kampanyası kapsamında, bölge halkı ortak bir açıklama yaptı. “Hisarçandır Köylüleri Tehlikenin Eşiğinde: Patlatmalı Taş Ocağına Hayır” başlıklı açıklamada, bölge halkının yıllar önce bu ocağın ruhsatını iptal ettirdiği, ancak şu anda bölgenin yeniden bir tehdit altında olduğu vurgulandı. Antalya’nın batısında, Torosların eteklerinde bulunan Hisarçandır’ın komşusundaki ormanda faaliyet gösteren kalker ocağının bu sefer patlatmalı üretim için başvuruda bulunduğu ve köylülerin buna karşı ortak bir mücadele başlattığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu bölge Bakanlar Kurulu kararıyla özel afet bölgesi ilan edilmiş. Likya Yolu’nun geçtiği, Antalya-Kumluca arasındaki Altınyaka yoluna sadece 5-6 metre mesafede ve Türkiye’nin en önemli endemizm merkezlerinden biri. Şirketin işletme ruhsatı Kasım 2026’da sona erecek, fakat şimdi yaptığı ‘patlatma paterni ilavesi’ başvurusu ile yalnızca dinamitli üretime geçmekle kalmayıp, aynı zamanda ruhsat süresini fiilen uzatma niyetinde” denildi.

KÖYLÜLERİN TALEPLERİ

Hisarçandır köylüleri, bu başvuruya karşı çıkarak bazı taleplerde bulundu. Bu talepler arasında; patlatma paterni ilavesi başvurusunun kabul edilmemesi, kalker ocağının ruhsat süresinin uzatılmaması ve ruhsat süresi dolduğunda alanın tamamen kapatılarak doğanın rehabilite edilmesi yer aldı. 2010 yılında açtıkları davayla taş ocağının ruhsatını iptal ettiren köylüler, yıllar sonra benzer bir tehditle tekrar karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, bölgede başka bir taş ocağının da 36 hektarlık ormanlık alanda faaliyet göstermeye devam ettiği belirtiliyor. Doğa ile köy halkı, bir kez daha yalnız bırakılmak istemiyor. Hisarçandır halkı, yaşam alanlarını ve doğal varlıklarını koruma amacıyla Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatarak kamuoyuna destek çağrısı yapıyor.