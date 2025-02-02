Köylüler Tehlikeli Teleferik Yolculuğuna Son Verdi

YENİ YOL İLE GÜVENLİ ULAŞIM

Rize’deki köylüler, sarp arazide yolları olmayan evlerine ulaşmak için kurdukları ‘varangel’ adı verilen teleferik sistemi kullanıyordu. Ancak bu tehlikeli yolculuk, bölgeye yapılan 2,5 kilometrelik yeni bir yol ile sona erdi. Köylüler artık güvenle yeni yoldan evlerine ulaşırken, teleferiği yalnızca yük taşımak için kullanıyor.

TEHLİKELİ TELEFERİK İLE YILLARCA ULAŞIM

Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde, 1960 yılında yol bulunmayan evlere ulaşım sağlamak amacıyla varangel teleferik sistemi kurulmuştu. Ana yola 150 metre yükseklikte ve 750 metre uzunluğunda dik bir şekilde yer alan teleferik sisteminin başlangıçta eşya taşımak için kullanılırken, zamanla köylüler de bunu kendi ulaşımı için tercih etmeye başladı. Ancak bu süreçte birçok kaza yaşandı. Köy muhtarı Osman Yıldırım’ın çabalarıyla yapılan yeni yol, bu tehlikeli duruma son verdi. Artık köylüler, teleferiği sadece yük taşımak için kullanıyor.

TEHLİKEDEN KURTULMAK

Karaağaç Köyü Muhtarı Osman Yıldırım, “Burada insanların hayallerini gerçekleştirdik. Onların yolunu yaptırdık. Ben de o tele bindim. Korkutucu tabi 750 metre telle inip, geliyorsun. Düştü mü kırılmayan kemiğin kalmayacak. Çok düşenler de oldu. Burada ağaçlar zarar görmesin diye uygun bir yerden yolumuzu yaptık. 2,5 kilometrelik yolu kısa sürede bitirdik. İnsanları tehlikeden kurtardık” diyor.

ÇOCUKLUK HATIRALARI VE ENDİŞELER

Eryale Ar, teleferiğin 8 kat yüksekliğinden geçtiğini belirterek, “Çok mutluyuz. Çocukluğum burada geçti. Biz okula gitmek için 2-3 saat yürüyorduk. Yol olmadığından dolayı ilkokula kadar okuyabildik daha sonra okuyamadık. Teleferikten çok düşen oldu. Gece çocuklarım hastalandı, onları kucaklayıp teleferikle indim. Şimdi yolumuz yapıldı, rahatladık” şeklinde konuşuyor.

UZUN ZAMAN TELEFERİK KULLANDIK

Fazliye Dağ, “Yoldan önce herkes teleferiği kullanıyordu. Çok düşenler oldu. Doktora da gidip gelemiyordum. Yol yapılması için çok uğraşıldı. Muhtarımızdan Allah razı olsun, söz verdiği gibi yolu kapımıza getirdi. Tel çok yüksekte, aşağıya düştün mü gittin” diyerek dile getiriyor sıkıntılarını.

MECBURİYETLE TELEFERİK KULLANMAK

Köyün en yaşlılarından Süleyman Dağ (92), “Yıllarca ben bu tel ile aşağıya inip çıkıyordum. Sonunda muhtarımız yolumuzu yaptı. Çoluk çocuk herkes bu telle gidip geliyordu. Biz de mecbur biniyorduk. Muhtar bize söz verdi, yolumuzu yaptı” sözleriyle yeni yolun önemini vurguluyor.