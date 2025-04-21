Köylüler, Termik Santral İçin Eylem Yaptı

KÖYLÜLER EYLEM YAPTI

Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü köyünde yaşayanlarda, Emba Termik Santrali’nin çevreye zarar verdiğini ve köye kül ile toz yağdığını iddia ederek eylem gerçekleştirdi. Eylem sırasında, köylüler işe alınanların kötü muameleye maruz kaldığını ve mühendis çocukların çöpçü olarak çalışmaya yönlendirildiğini öne sürdü. Emba Termik Santrali, 2014 yılında inşasına başlanan ve 2020 yılının sonunda faaliyete geçen bir tesis olarak dikkat çekiyor.

Köylülerin eylemi, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Araç giriş ve çıkışlarına izin verilmediği eylemde, bölge sakinleri santralin yarattığı çevresel sorunları dile getirdi. Küle ve toza maruz kaldıklarını, işe alınan köylülerin kötü muamele gördüğünü, mühendis adaylarının ise çöpçü olarak değerlendirilmek istendiğini belirtti.

Tepkiler ve Gerçekler

Yöre sakinlerinden Turgay Özarslan, “Günlük yüzlerce ton kül ve toz kontrolsüzce çevreye yayılmakta, araçlar yasal sınırların çok üstünde yükle köy yollarımızdan geçmekte, yollarımız harabeye dönmektedir” dedi. Ayrıca, proses sistemlerinin arızalı olduğunu, atıkların ve kimyasal suların derelerle denizlere bırakıldığını ifade etti. Özarslan, santralin kül sahalarında tehlikeli atıkların yasal sınırın üstünde depolandığını ve bu durumun tarım rekoltesine zarar verdiğini vurguladı. Sağlık ve çevreyi hiçe sayarak enerji üretimi yapıldığını öne süren Özarslan, “Bunlar sadece tespit değil, mahkeme kararıyla belgelenmiş gerçeklerdir” dedi. Emba Termik Santrali hakkında lisans iptal davasının açıldığını belirtti.

İstihdam Sorunları

Köy sakinlerinden Nusret Naci Gökoğlu, “Üniversite mezunu çocuklarımız buraya gelip çalışmak istediklerini söylüyorlar. İşe alım şartı düz işçi yani çöp yükleyeceksin diyorlar” şeklinde konuştu. 78 yaşındaki Cennet Ayas ise, “Tırnaklarımızla kazıdık, biz burada neler çektik neler. Biz çektik bari çocuklarımız rahat etsin. Burada kanser oranı yüksek. Bu da işletmeden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.