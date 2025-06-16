Köylüler Tırı Çamurdan Kurtardı

KÖYLÜLERİN SEFERBERLİĞİ

Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Karakale köyüne saman taşıyan bir tır, köy girişinde çamura saplandı. Tırı gören yerel halk, hemen yardıma koşarak durumu düzeltmek için harekete geçti.

ÇAMURDAN KURTARMA ÇALIŞMASI

Köylüler, traktörleriyle bölgeye gelerek çamurun üzerine kum serdi. Ardından, tırı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattılar. Çamura saplanmış olan tırın durumunu anlatan Turgay Hakverdi, “Yollarımızın berbat olmasından dolayı tır köye girmeye çalışırken çamura saplandı. Yaklaşık bir saattir köy halkının neredeyse yüzde 50’si seferber oldu. Kazasız belasız, traktörlerin yardımı ve kendi çabalarımızla tırı devirmeden çıkarmayı başardık” diye belirtti.

SAMANI BOŞALTARAK AYRILDI

Başarılı çalışmalar sonucunda tır, saplandığı çamurdan kurtarıldı. Daha sonra taşıdığı samanı boşaltarak köyden ayrıldı.