Köylüler Türbe Toprağını Yiyor

TÜRBE ZİYARETİ GELENEĞİ

Tokat il merkezine ortalama 10 kilometre mesafede yer alan Kızılöz köyünde, her sene nisan ayının 15’i ile 18’i arasında, Cuma günleri vatandaşlar türbeye akın ediyor. Ziyaretçiler burada dualar ederek şifa arıyor.

DİLEKLER İÇİN OT KESİMİ

Çevre köylerden gelen ziyaretçiler, türbenin toprağından yiyerek ve burada bulunan otları keserek niyetlerde bulunuyor. Köy halkının “Cevher” adını verdiği türbeyi ziyaret edenler, türbenin çevresindeki otları kesip toprağını alırken dileklerini iletiyor. Toplanan otlar karşılığında toplanan paralar ise köy camisinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmakta.