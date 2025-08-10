Köylüler, Yangın Sonrası Eve Dönüyor

TAHLİYE EDİLEN KÖYLÜLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Sinop’un Durağan ilçesinde yer alan Köklen köyünde dün başlayan ve bugün kontrol altına alınan orman yangını sonrası soğutma çalışmaları sürüyor. Tahliye edilen köylüler, tehlikenin ortadan kalkmasıyla birlikte evlerine dönmeye başladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, köylülerin evlerine dönüşleri hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Özarslan, “Şu anda köyde yangın tehlikesi uzaklaştı. 65 köylümüzü tedbiren tahliye etmiştik, onlar köylerine dönebilir.” açıklamasını yaptı. Vali, köylülerin normal yaşantılarına dönmek için geri döndüklerini, tarımsal faaliyetlerinin ve hayvanlarının olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşlara sağduyulu davrandıkları için teşekkür ederek, “Yangın şartları değişmediği sürece, aşırı bir rüzgar oluşmadığı sürece kısa sürede yangını tamamen kontrol altına almayı bekliyoruz” dedi.