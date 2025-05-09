Köylüler Yavru Karacalar İçin Seferber Oldu

KÖYLÜLER YAVRU KARACALAR İÇİN SEFERBER OLDU

Düzce’nin Cumayeri ilçesindeki köylüler, tarlada çalıştıkları sırada fındık bahçesinde buldukları iki yeni doğmuş karaca yavrusu için ellerinden geleni yaptı. Bu durumu Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil’e bildiren köylüler, zorlu arazinin üstesinden gelmek için traktörle harekete geçti ve yavruların sağlık kontrolünü sağladı.

VETERİNER HEKİM GÖREVE KOŞTU

Edinilen bilgilere göre, Ören Köyü Taşlık mevkisindeki köylüler, fındık bahçesinde iki yeni doğmuş karaca yavrusu buldu. Hızla durumu Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil’e aktardılar. Karanfil, köylüler ile birlikte traktöre binerek yavruların bulunduğu yere giderek gerekli muayeneyi yaptı. Karanfil, yavru karacaların göbek bağlarının henüz düşmediğini ve emiş izlerinin olduğunu belirledi.

ANNE KARACAYI BULMA ÇABALARI

Veteriner Hekim Karanfil ve köylüler, bu durumu göz önünde bulundurarak anne karacanın doğum yaptığı yeri bulmak için çevrede arama yapmaya başladılar. Bir müddet süren arama sonucu, anne karacanın yavrularını beslediği yer tespit edildi. Yavru karacaları oraya bırakmaya hazırlanan grup, aynı bölgede bir yavru karaca daha bulma sürprizi ile karşılaştı. Tüm yavruları ayrıntılı bir şekilde muayene eden Karanfil, onların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

YAVRU KARACALAR ANNELERİNE KAVUŞUYOR

Bu gelişmenin ardından köylüler, yavru karacaları annelerinin alması için doğum yaptıkları yere bıraktı. Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, yavru karacaların sağlık kontrollerini gerçekleştirdiği o sıradaki traktör yolculuğunu kaydetti. Yolculuk boyunca anbean durumu aktaran Karanfil, yavruların muayenesini ve anneleri ile buluşma anlarını da videoya aldı.