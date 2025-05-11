Koyulhisar’da Şiddetli Yağmur Sel Oluşturdu

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEL OLUŞTURDU

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yoğun yağışlar sonucunda sel olayları yaşandı. Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, süregelen sağanakların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkileri ile bazı diğer yerlerde su baskınları meydana geldiği bildiriliyor. Açıklamada, bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu da vurgulandı.

HASAR TESPİTİ VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız.” ifadeleri yer aldı. Belediyenin, sel sonrası durumu kontrol altına almak için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.