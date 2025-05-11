Haberler

Koyulhisar’da Şiddetli Yağmur Sel Oluşturdu

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEL OLUŞTURDU

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yoğun yağışlar sonucunda sel olayları yaşandı. Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, süregelen sağanakların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkileri ile bazı diğer yerlerde su baskınları meydana geldiği bildiriliyor. Açıklamada, bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu da vurgulandı.

HASAR TESPİTİ VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız.” ifadeleri yer aldı. Belediyenin, sel sonrası durumu kontrol altına almak için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tv 8’de Bu Akşam Yeni Bölüm

Bu akşam TV 8'de Survivor yerine O Ses Türkiye'nin yayınlanacağı öğrenildi. İzleyiciler, Survivor'un neden yayınlanmadığını merak ediyor.
Haberler

Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal Döndü

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, 274 günlük sakatlık sürecinin ardından Adana Demirspor ile oynanan maçta sahaya çıkarak takımına katkıda bulundu. Beşiktaş maçı 4-1 kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.