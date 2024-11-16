Koyun Bakımıyla Hem Anneliği Hem İşletmeyi Başarıyor

KENDİ İŞİNİ YAPAN GENÇ GİRENLER

Karaman’da üniversiteden mezun olduktan sonra köyünde devletten aldığı hibe ile hayvancılık yapan 30 yaşındaki Sümeyye Teber, hem annelik yapıyor hem de 70 koyuna bakıyor. Kızık köyünde yaşayan Sümeyye Teber, Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği Bölümünden mezun olduktan sonra Uzman Eller Projesi ile devletten 250 bin liralık hibe alarak 51 koyun ve 2 koçla çiftlik kurdu. Geçen yıl içerisinde koyun sayısını 70’e çıkarmayı başardı. 3 yaşındaki oğlu ile birlikte hayvancılık yapan Teber, hayalindeki işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

HİBE İLE BAŞLADI

Üniversiteden mezun olduktan sonra hayvancılık yapmaya karar veren Sümeyye Teber, “Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunuyum. Karaman’ın Kızık köyünde yaşıyorum ve hayvancılık yapıyorum. Karaman, hayvancılık ve tarımın ön planda olduğu bir şehrimiz. Hayvancılığa olan ilgim üniversitede başladı. Mezun olduktan sonra, imkanlar el verdikçe bu işe başladım. Şu an geliştirme aşamasındayım. 2023 yılında Uzman Eller Projesi kapsamında aldığım 250 bin liralık hibe ile 51 koyun ve 2 koç alarak işe başladım. Şu an 70’e çıkardım ve mevcut sayıyı iki katına çıkarmayı hedefliyorum. Kendi işimin başında olmaktan mutluyum. Devletin verdiği destek büyük avantaj sağladı, bu sayede kendimi geliştirebildim” diye ifade etti.

DESTEK ALMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Devletin sunduğu hibe ve kredi imkânlarını araştırdığını belirten Teber, “Bunları incelemelerinde yarar var; ben de bir yıl araştırdıktan sonra Uzman Eller Projesi’ne ulaşmayı başardım. Hibe dışında genç çiftçi kredileri, hayvancılık kredileri gibi birçok destek var. Eğer ailelerinden destek alıyorlarsa, mevcut bir yerleri varsa bu kredilerle işe başlayabilirler. Elbette ilk 2-3 yılda zorlanabilirler ama daha sonra kendi işlerini yapma şansları artıyor. Hayvancılıkta da yine aynı şekilde, krediyi alıp işe başladıklarında başlangıçta zorlanabilirler ama kadınlar evde birçok işi yaptıkları gibi hayvan yetiştirmekten de başarılı olabilirler. Ben 51 koyun ile başladım, şimdi 70 tane var ve hepsi gebe. Gelişen durumda en az 100’e ulaşacağım. Başta zorlanacağımı düşündüm ama işin göründüğünden daha kolay olduğunu fark ettim” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE GÜZEL BİR TECRÜBE

Çocuğuyla birlikte hayvancılık yapmanın güzelliğini ifade eden Teber, “Hayvanları beslemekle birlikte oğluma da vakit ayırıyorum. Zorlayıcı yanları olabiliyor ama üstesinden gelebiliyorum, çünkü oğlum da hayvanları severek büyüdü. Beraber bu işleri yapabiliyoruz. O yüzden, çocuğumla birlikte bu işi yapabilmek çok güzel” dedi. Teber, Türk kadınlarının güçlü geçmişine atıfta bulunarak, “Türk kadınları her durumda kendini göstermiştir; biz de hayvancılıkta başarılı bir şekilde yerimizi alabiliriz. Herkesin denemesi ve başarılı olacağına inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.