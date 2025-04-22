Koyun Hırsızı İki Şahıs Gözaltına Alındı

ÇİFTÇİDEN ÇALINAN KURBANLIK KOYUN, HIZLA BULUNDU

SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir çiftçiye ait kurbanlık koyunun çalınarak satıldığı belirlenen N.T. (35) ve D.Y. (31) isimli şahıslar gözaltına alındı. Olay, dünkü sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Çiftçi A.İ. (66), Atakum ilçesindeki Güzelyurt Mahallesi’nde cadde kenarındaki yeşil alandan koyunun çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, koyunun iki kişi tarafından bir otomobile taşındığını tespit etti. Olayın ardından plakasından belirlenen otomobildeki şüpheliler N.T. ve D.Y. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, çiftçiden çalınan koyunun 8 bin liraya R.D. (41) isimli bir şahsa satıldıkları ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.