Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

KOYUN KURTARILDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir koyun, düşmüş olduğu kuyuya itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ergül Saatçi’ye ait olan koyun, İncesu Mahallesi’nde su kuyusuna düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Koyunun düştüğüne dair gelen yardım talebi üzerine, hızla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonucunda kuyuda mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışmalara başladı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Koyunun sahibi, kurtarma işlemi sonunda ekiplere teşekkürlerini iletti. Hayvanın sağ salim kurtarılması, herkesin yüzünü güldürdü.