Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

KOYUN KURTARILDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir koyun, düşmüş olduğu kuyuya itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ergül Saatçi’ye ait olan koyun, İncesu Mahallesi’nde su kuyusuna düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Koyunun düştüğüne dair gelen yardım talebi üzerine, hızla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonucunda kuyuda mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışmalara başladı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Koyunun sahibi, kurtarma işlemi sonunda ekiplere teşekkürlerini iletti. Hayvanın sağ salim kurtarılması, herkesin yüzünü güldürdü.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

