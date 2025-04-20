Koyunlar Meralara Çıktı, Bereket Geldi

KOYUN VE KUZULAR MERALARA DÖNDÜ

Van ve Muş’ta geçen hafta yaşanan kar yağışı nedeniyle tekrar ağıllara alınan koyun ve kuzular, kar örtüsünün kalkmasının ardından meralara geri döndü. Bölgedeki etkili kar, ilkbaharla birlikte binlerce koyun, kuzu ve büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan meraları beyaza bürüdü. Uzun ve çetin kış aylarında ağıllarda beslenen hayvanlar, havaların ısınmasıyla tekrar meralara çıkarıldı.

AĞILDA KALMA SÜRESİ SONRASI MERAYA ÇIKIŞ

Bir haftadır geçim kaynakları olan sürülerini ağıllarda besleyen Van ve Muş’taki besiciler, kar örtüsünün kalkmasıyla birlikte yeniden yeşeren meraların yolunu tuttu. Hayvan varlığıyla bölgenin önemli hayvancılık merkezleri arasında bulunan bu iki ilde, zengin floraya sahip meralar, ağıllardan çıkarılan binlerce koyun ve kuzuyla canlılık kazandı.

YEMYEŞİL MANZARALAR, ZOR ŞARTLAR

Van’ın Gürpınar ilçesinde uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Mesut Şen, AA muhabirine kırsaldaki kış mevsiminin zorlu ve uzun geçtiğini belirtti. Bu yıl ilkbaharın geç geldiğini vurgulayan Şen, “Kış boyunca saman, buğday ve arpa ile beslenen hayvanlarımız artık meralara çıktı. Her taraf yemyeşil oldu. Çobanlık zor bir meslek olsa da helalinden kazancımızı elde ediyoruz. Sorumluluğumda 1500 hayvan var. Çok şükür hava ısındı. Bu yıl kuzuları ilk defa anneleriyle meraya çıkardık.” şeklinde ifade etti.

YENİDEN MERADA OTLATMA ZAMANI

İlkbaharın güzelliklerini yaşamaya başlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Muşlu besici Samet Kurtoğlu, “6 aydır hayvanlarımızı ağılda besliyorduk. Bir süre önce hayvanları meralara çıkardık, ama kar yağışı etkili oldu. Hayvanlarımızı tekrar ağıllara almak zorunda kaldık. Havanın ısınmasıyla kar eridi ve koyunları bugün merada otlatmaya başladık. Bir süre merada otlattıktan sonra yaylaya çıkaracağız.” dedi.

Besici Kenan Çiftçi ise, “Geçen hafta kar yağdı ve hayvanlarımızı tekrar ahırlara almak zorunda kaldık. Şimdi hava güneşli. Meralardaki kar eridi ve bunu fırsat bilerek hayvanlarımızı yeniden meralarda otlatmaya başladık.” diye konuştu.