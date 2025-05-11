Koyunuşağı Ve Akuşağı Yol Çalışması Başladı

ELAZIĞ’DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı ve Baskil ilçesinin Akuşağı köylerini birbirine bağlayan yolun stabilize çalışmaları başladı. İl Özel İdaresi ve Keban Kaymakamlığı’nın ortak desteğiyle gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları devam ediyor.

MUHTARLAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

İl Genel Meclis Üyesi Aygün Doğan, Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat ile Koyunuşağı köyü muhtarı Faruk Türkay, yol yapım işlemlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Muhtarlar Hadi Fırat ve Faruk Türkay, yürütülen çalışmalarda katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.