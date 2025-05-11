Haberler

Koyunuşağı Ve Akuşağı Yol Çalışması Başladı

ELAZIĞ’DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı ve Baskil ilçesinin Akuşağı köylerini birbirine bağlayan yolun stabilize çalışmaları başladı. İl Özel İdaresi ve Keban Kaymakamlığı’nın ortak desteğiyle gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları devam ediyor.

MUHTARLAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

İl Genel Meclis Üyesi Aygün Doğan, Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat ile Koyunuşağı köyü muhtarı Faruk Türkay, yol yapım işlemlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Muhtarlar Hadi Fırat ve Faruk Türkay, yürütülen çalışmalarda katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bandırma’da 10,5 Dünya Bandırmalılar Günü

Bandırma'da 10.5 Dünya Bandırmalılar Günü coşkuyla kutlandı. Etkinlikte Bandırmaspor taraftarları meşalelerle gösteri yaptı ve yeni stadyum projesi katılımcılarda heyecan yarattı.
Haberler

Hakan Barış Sorunlu Durumda Kayboldu

Karşıyaka'nın Play-Off hedefindeki Hakan Barış, antrenmanlara katılmadı ve iletişim kurmayı reddetti. Kumar borçları sebebiyle depresyona girdiği öne sürülen Barış, evini de boşalttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.