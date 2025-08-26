Kozaklı’da Kavga, Mehmet Ö. Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde, 78 yaşındaki Suat Ü., dünürü 73 yaşındaki Mehmet Ö.’yü pompalı tüfekle vurarak hayatını kaybettirdi. Olay, saat 11.00 sularında, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Suat Ü. ile Mehmet Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma, zamanla silahlı bir kavgaya dönüştü.

TARTIŞMANIN SEBEBİ VE SONUÇLARI

İddiaya göre, Suat Ü., yanında bulunan pompalı tüfekle dünürü Mehmet Ö.’yü vurdu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası Suat Ü. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.