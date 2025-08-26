Haberler

Kozaklı’da Silahla Tartışma Çıktı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde, dünürü olan şahsı tüfekle vurarak hayatına son veren kişi gözaltına alındı. Olay, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki M.Ö. ile 78 yaşındaki S.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında S.Ü., yanındaki pompalı tüfekle M.Ö.’ye ateş etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durumu fark eden çevredekiler, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren şüpheli S.Ü., olay yerinde av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Haberler

Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.