Kozaklı’da Silahla Tartışma Çıktı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde, dünürü olan şahsı tüfekle vurarak hayatına son veren kişi gözaltına alındı. Olay, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki M.Ö. ile 78 yaşındaki S.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında S.Ü., yanındaki pompalı tüfekle M.Ö.’ye ateş etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durumu fark eden çevredekiler, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren şüpheli S.Ü., olay yerinde av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.