Kozaklı’daki Hastane Engellilere Umut Veriyor

KOZAKLI’DAKİ HASTANE UMUT OLMAKTADIR

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, termal su havuzları ve son teknoloji robotik cihazlarla engelli ve felçli bireylere umut veriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında açılan hastanede 190 personel görev yapıyor. Bugüne kadar 17 bin 668 yatan hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Uluslararası kabul gören Alman Kaplıcalar Birliğine göre, A ve C grubu şifalı sular arasında sınıflandırılan Kozaklı’nın doğal termal kaynakları, fizik tedavi süreçlerinin iyileşmesini sağlamak amacıyla kullanılıyor. Hastanede, nörolojik ya da ortopedik sorunlardan kaynaklanan yürüme yetisini yeniden kazandırmaya yönelik robotik yürüme ve terapi sistemleri sunuluyor. Hastaların engel durumlarına göre termal havuzlarda çeşitli egzersizler yapması için görevliler görev alıyor.

MODERN YÖNTEMLER GELENEKSEL ŞİFA KAYNAKLARIYLA BİRLEŞİYOR

Hastanede, hastaların randevu sistemi ile başvurduğu, kadın ve erkekler için özel iki termal havuz ile çok çeşitli branşlarda destek sunan beş fizik tedavi salonu bulunuyor. Hastanenin başhekimi Dr. Sedat Orhan, AA muhabirine, modern tedavi yöntemlerini doğal şifa kaynaklarıyla bir araya getirip hizmet sunduklarını belirtiyor. İlçenin sağlık turizmine katkı sağladığını ifade eden Orhan, “Özel hasta dediğimiz engelli hastalara hizmet vermekteyiz. Hastalarımız verilen hizmetten oldukça memnun. Kaynağında sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaşan kıymetli bir su. Radon ve kükürt açısından zengin. Bu, tedavimizde önemli bir paydaş. Teknolojik aletlerden de yararlanıyoruz. Robotik yürüme cihazları ve termal su havuzlarında yılda ortalama 7 bin seans düzenleyerek hastalarımızı tedavi ediyoruz. Rehabilitasyon süreci tedavimizin önemli parçalarından. Taburcu edildikten sonra da hastalarımızın takibini yapıyoruz. Hastanemize sedyeyle gelip yürüyerek giden hastalarımız var. Memnuniyet oranlarımız yüzde 90’ın üzerinde. Türkiye’nin 81 ilinden hastamız mevcut ve talep oldukça yüksek. Talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz.” diyor.

HASTALAR MEMNUNİYETİNİ PAYLAŞIYOR

Tedavi için hastaneye Adıyaman’dan gelen Enes Sitil, 2021 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra vücudunu kontrol edemez hale geldiğini aktarıyor. İlk geldiğinde fizik tedavi almaya başladığını dile getiren Sitil, “Memnunum. İlk geldiğimde sedyeyle gelmiştim. Bayağı ilerleme kaydettim. İlk başta boynumu tutamıyordum, sandalyede oturamıyordum ve ayağa kalkamıyordum. Şu an daha iyi duruma geliyorum.” şeklinde konuşuyor. Afyonkarahisar’dan gelen Güldane Altınpınar ise eşinin yaşadığı kazanın ardından kaybettiği yürüme yetisini geri kazanması için tedavi sürecinin başladığını ifade ediyor. Altınpınar, “Hastanede sunulan hizmetlerden kolaylıkla faydalanabiliyoruz. 3 senedir fizik tedavi alıyoruz ama buraya ilk kez geldik. 25 gündür buradayız ve çok memnunuz. Bundan önce 5 ay Afyonkarahisar’da tedavi görmüştük ama burası daha iyi geldi.” diyor.