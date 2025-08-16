Kozan’da 20 Mezar Taşı Kırıldı

MEZARLARDAKİ ZARARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toplam 20 mezar taşı zarar gördü. Sabah saatlerinde Tırmıl Mezarlığı’na gelen ziyaretçiler, kırık mezar taşlarını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada, 20 mezarın taşlarının tahrip edildiği belirlendi.

BÖLGE HALKINDAN TEPKİ

Olayın ardından jandarma ekipleri, inceleme başlatırken, mahalle sakinleri olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı kişilerin, “Mezarların tahrip edilmesi saygısızlık. Bu büyük bir vicdansızlık. Bunları yapanların derhal bulunup cezalandırılmasını istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdiği görüldü.