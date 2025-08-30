Kozan’da 500 TL tartışmasında cinayet

Olayın Gelişimi

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası yüzünden yaşanan tartışmada, kiracı Hüseyin Başak’ı (70) darbederek öldüren öğretmen Yener Rüzgar (42) ve eşi Nurhan Rüzgar (38) tutuklandı. Olay, dün Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda gerçekleşti. Ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan arızalanan şofbenin tamiri için 500 TL talep etti. Başak, şofbeni kullanmadığını dile getirerek bu parayı vermek istemedi. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Darp ve Sonuçları

Olayda, Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra kaçtılar. Başak, darp sonrası yere yığıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü; incelenmenin ardından ailesi tarafından alınıp defnedildi.

Hukuki Süreç

Jandarma işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Yapılan sorgulama sonucunda çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.