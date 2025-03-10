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Kozan’da Araç Yangınına Hızlı Müdahale

KOZAN’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yangın tehlikesi yaşandı. İstasyon çalışanları, duman çıkmaya başlayan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. Olay, ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

ARAÇTAN DUMAN ÇIKMAYA BAŞLADI

Alınan bilgilere göre, ismini vermek istemeyen sürücü, Adana’dan satın aldığı 34 CKV 971 plakalı Volvo marka ikinci el otomobiliyle Kozan’a doğru yola çıktı. İlçe girişinde arıza lambası yanınca sürücü, en yakın akaryakıt istasyonuna girdi. Ancak burada otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Lüks araca ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaptı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın tüpüyle gerçekleştirilen müdahalenin ardından, durumun ciddi olduğu anlaşılınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem söndürme hem de soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme süreçleri devam ediyor.

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