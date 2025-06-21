Kozan’da Çardağa Yorgun Mermi Düştü

ADANA KOZAN’DA YORGUN MERMİ OLAYI

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir ailenin oturduğu çardağa yorgun bir mermi isabet etti. Olay sonucunda yaralanan olmadı ancak aile büyük bir panik yaşadı. Olay, Turunçlu Mahallesi’nde bir evin bahçesinde gerçekleşti.

AİLE PANİK YAŞADI

İddiaya göre, Ahmet Yiğenoğlu ve ailesi evlerinin bahçesindeki çardakta otururken bir ses duydu ve önlerine mermi düştü. Yorgun merminin çardağın çinko tavanını delerek yere düştüğü, aile fertleri için korkutucu bir an yaşattı. Bunun üzerine aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi ve yorgun mermi çekirdeği inceleme için muhafaza altına alındı. Ahmet Yiğenoğlu, merminin çinkoyu delip düştüğünü belirttiğini söyledi.