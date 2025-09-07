Kozan’da Çarpışma, Dört Kişi Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kavşakta çarpışan iki otomobilde biri bebek dört kişi yaralanıyor. Kaza, saat 11.30 sıralarında Kozan-Mansurlu kara yolu üzerindeki Tepecikören Kavşağı’nda gerçekleşiyor. Sibel K. (19) yönetimindeki 01 FA 205 plakalı araç, kavşaktaki başka bir otomobille çarpışıyor.

SAADETİN MÜDAHALESİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Yaralanan kişiler arasında Sibel K., Aylinsu K. (17), Aden Hifa T. (1) ve Meltem N. (26) bulunuyor. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sonrasında yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bebek Aden Hifa T., tedavisinin devamı için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.

ARAŞTIRMA SÜRECİ

Kazanın detayları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor. Kazanın nedenlerine dair incelemeler devam ediyor.