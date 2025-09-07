Haberler

Kozan’da Çarpışma, Dört Kişi Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kavşakta çarpışan iki otomobilde biri bebek dört kişi yaralanıyor. Kaza, saat 11.30 sıralarında Kozan-Mansurlu kara yolu üzerindeki Tepecikören Kavşağı’nda gerçekleşiyor. Sibel K. (19) yönetimindeki 01 FA 205 plakalı araç, kavşaktaki başka bir otomobille çarpışıyor.

SAADETİN MÜDAHALESİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Yaralanan kişiler arasında Sibel K., Aylinsu K. (17), Aden Hifa T. (1) ve Meltem N. (26) bulunuyor. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sonrasında yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bebek Aden Hifa T., tedavisinin devamı için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.

ARAŞTIRMA SÜRECİ

Kazanın detayları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor. Kazanın nedenlerine dair incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Filistinliler İçin Dualar

Kırklareli’de düzenlenen etkinlikte, Filistinli müslümanlar için dualar okunarak İsrail saldırıları kınandı. Müftü Yusuf Eviş, dayanışma ve birlik mesajları verdi.
Haberler

Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Kocaeli'de alkol alarak ve emniyet kemeri takmadan seyahat eden gençler, kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.