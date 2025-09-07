Kozan’da Düğün Kavgasında Ö.Ö. Vuruldu

Olayın Gerçekleştiği Düğün Salonu

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir düğün sırasında meydana gelen olayda, tabancayla vurulan Ö.Ö. ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Türkeli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğünün ilerleyen saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüşüyor.

Kavga Sırasında Yaralanma Durumu

Kavga esnasında, Ö.Ö., kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen bir tabancayla vuruldu. Kurşunlar vücudunun farklı yerlerine isabet ederek ağır yaralanmasına sebep oldu. Olayı gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.Ö.’yü Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ö.Ö., durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ö.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis İncelemesi Başlatıldı

Olayla ilgili polis, detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, olayın seyrini ve kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.