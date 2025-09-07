Haberler

Kozan’da Düğün Kavgasında Ö.Ö. Vuruldu

Olayın Gerçekleştiği Düğün Salonu

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir düğün sırasında meydana gelen olayda, tabancayla vurulan Ö.Ö. ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Türkeli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğünün ilerleyen saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüşüyor.

Kavga Sırasında Yaralanma Durumu

Kavga esnasında, Ö.Ö., kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen bir tabancayla vuruldu. Kurşunlar vücudunun farklı yerlerine isabet ederek ağır yaralanmasına sebep oldu. Olayı gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.Ö.’yü Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ö.Ö., durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ö.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis İncelemesi Başlatıldı

Olayla ilgili polis, detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, olayın seyrini ve kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.
Haberler

7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

7 Eylül 2025'te İzmir'de gerçekleşen tam ay tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hava koşulları gözlemleri destekledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.