Kozan’da Düğün Önünde Kavga Çıktı

OLAYIN ADANA’DA MEYDANA GELDİĞİ YER

Adana’nın Kozan ilçesinde bir düğün salonu önünde meydana gelen kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay saati 21.30 civarında Tuıfanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Daha önce arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ö. (20) ile M.T.T. arasında küfür yüzünden bir tartışma başladı.

KÜFÜR NEDENİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Tartışma kısa süre içinde büyüdü ve sonuç olarak M.T.T. tarafından ateş açıldı. M.T.T.’nin kullandığı silahtan çıkan dört kurşun, Ö.Ö.’ye isabet etti ve onu ağır yaraladı. Düğünde bulunan arkadaşları, Ö.Ö.’yü Kozan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ardından, durumu ciddiyet kazanınca Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİSİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDIĞI HASTANE

Hastaneye vardığında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu esnada gelin ve damat da hastaneye geldi. Polis ekipleri ayrıca düğün salonu önünde olay yeri inceleme işlemleri gerçekleştirdi. Olay sonrası kaçan M.T.T.’nin yakalanması amacıyla polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

