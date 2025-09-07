Kozan’da Düğün Önünde Kavga Çıktı

OLAYIN ADANA’DA MEYDANA GELDİĞİ YER

Adana’nın Kozan ilçesinde bir düğün salonu önünde meydana gelen kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay saati 21.30 civarında Tuıfanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Daha önce arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ö. (20) ile M.T.T. arasında küfür yüzünden bir tartışma başladı.

KÜFÜR NEDENİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Tartışma kısa süre içinde büyüdü ve sonuç olarak M.T.T. tarafından ateş açıldı. M.T.T.’nin kullandığı silahtan çıkan dört kurşun, Ö.Ö.’ye isabet etti ve onu ağır yaraladı. Düğünde bulunan arkadaşları, Ö.Ö.’yü Kozan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ardından, durumu ciddiyet kazanınca Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİSİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDIĞI HASTANE

Hastaneye vardığında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu esnada gelin ve damat da hastaneye geldi. Polis ekipleri ayrıca düğün salonu önünde olay yeri inceleme işlemleri gerçekleştirdi. Olay sonrası kaçan M.T.T.’nin yakalanması amacıyla polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.