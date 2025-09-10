Kozan’da Düğünde Kavga Çıktı

Olayın Gelişimi

ADANA’nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde çıkan kargaşada, Özcan Özçelik (24) tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili olarak T.T. isimli şahıs, gözaltına alındı. Özçelik’in hastaneye sevk edilmesi sırasında, sağlık çalışanlarına saldıran akrabası M.D. ise tutuklandı. Olay, 8 Eylül tarihinde saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. Düğün salonunda başlayan bir tartışma, dışarıda kavgaya dönüşerek gaddar bir hal aldı. Kavga sırasında T.T., Özcan Özçelik’i tabancayla vurdu ve genç, aldığı kurşun yaralarıyla yere yığıldı.

Hastane Süreci

Arkadaşları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi’ne ulaşan Özçelik, hastaneye yetiştiği esnada akrabası M.D. sağlık çalışanlarıyla tartıştı ve iki sağlık görevlisine saldırarak darbetti. Özçelik, burada yapılan acil müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Özcan Özçelik kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Polis ve Adliye Süreci

Polis, cinayetin şüphelisi olarak gördüğü T.T.’yi yakalamak üzere harekete geçti. Hastanedeki saldırıya ilişkin M.D., gözaltına alındı ve daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay anı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün, cinayet şüphelisi T.T., polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. T.T.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.