Kozan’da Eşinin Yerine Muhtar Seçildi

MUHTARLIK SEÇİMİNDE TARİHİ AN

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’nde düzenlenen muhtarlık seçimlerinde Zeynep Yılmaz, merhum eşinin yerine muhtar olarak seçildi. Kemer Mahallesi’nde köy konağında gerçekleşen seçimlerde 129 seçmenden 100’ü oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre muhtar adaylarından Hümmet Karakurt 25, Seyfullah Yavuz 34 oy alırken, vefat eden muhtarın eşi Zeynep Yılmaz 37 oyla yeni muhtar oldu. Ölen muhtarın eşinin bu başarıyla, mahallesine yeniden hizmet etme imkanı bulması dikkat çekti.

SEÇİM SONRASI İFADELER

Muhtar adayı Seyfullah Yavuz, mahallesine daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aday olduğunu ve sonuçlar hakkında yorum yapma gereği duymadığını belirtti. Seçimi kazanan Zeynep Yılmaz ise, eşinin 2 ay önce vefat ettiğini hatırlatarak, onun yerine yeniden görevi devralmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yılmaz, mahalleye yol ve çocuk parkı gibi hizmetler kazandırmak istediğini dile getirerek, huzurlu bir seçim süreci geçirdiği için memnun olduğunu söyledi.

SONUÇLAR VE DİĞER SEÇİMLER

Kozan’daki seçimlerin yanı sıra, Saimbeyli ilçesinin Çeralan Mahallesi’nde de muhtarlık yarışı yaşandı. Bu seçimde de İsmail Kansu, Kadir Türkkal ve Alaattin Yenen aday olarak yarıştı. Sonuçlar doğrultusunda Kadir Türkkal, Çeralan Mahallesi’nin yeni muhtarı olarak seçildi.