Kozan’da Etanol Fabrikasında Yangın Söndürüldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Kozan ilçesinde faaliyet gösteren bir etanol fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yangın, saat 16.00’da Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın depo kısmında patlak veren yangın, hızla büyüyerek paniğe neden oldu.

ÇALIŞANLAR İHBARDA BULUNDU

Fabrika çalışanlarının durumu hemen yetkililere bildirmesiyle yanıt olarak itfaiye başta olmak üzere birçok kurumdan yangın söndürme ekipleri, polis ve sağlık görevlileri bölgeye gönderildi. Ekiplerin bir saatlik yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, “OSB’nin en büyük tesisinde korkutucu bir yangın çıktı. Depo kısmında başlayan yangın çok şükür kontrol altına alındı. En önemlisi, can kaybı yaşanmaması, tüm ekiplere teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu. Yangın ile ilgili inceleme süreci başlatıldı.