Kozan’da Evin Yangından Hasar Gördü

EVDE YANGIN ÇIKTI

Adana’nın Kozan ilçesinde, kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan çiftin müstakil evinde yangın meydana geldi. Savruk Yaylası’nda 29 Ağustos’ta Hüseyin Başak isimli kiracının sopayla darbedilerek öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Y.R. ve eşi N.R. tutuklanmıştı.

İTFAIYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Gece saatlerinde çıkan yangın için ihbar yapılmasının ardından itfaiye ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi ve yangına müdahale etti. Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı öne sürülüyor. Bu olay sonucunda çiftin ikametinde hasar meydana geldi. Y.R. ve N.R., alt katta yaşayan kiracıları Hüseyin Başak’ı kavga sırasında sopayla darbetmek suretiyle öldürdükleri gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.