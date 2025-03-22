Kozan’da Hırsızlığa Teşebbüs Eden İki Kadın Tutuklandı

ŞÜPHELİ KADINLARIN YAKALANMASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, farklı bir ilden hırsızlık amacıyla geldiği iddia edilen ve pek çok suç kaydı bulunan iki kadın, vatandaşların gösterdiği dikkatin ve polisin zamanında müdahalesinin sonucunda yakalanıp tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Şevkiye Mahallesi’nde yer alan Şevkipaşa Sokak’ta çevreyi gözlemleyen ve bir apartmana giren kadınlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

POLİS EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine, kısa bir süre içinde gelen polis ekipleri, iki şüpheli kadını yakalamayı başardı. Yapılan incelemeler sonucunda, kadınların Kozan’a hırsızlık amacıyla geldikleri tespit edildi. Emniyette ifadeleri alınan 2 kadın, adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler M.Ç. ve N.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR VE UYARI

Polis, bu tür şüpheli durumları anında bildiren vatandaşlara teşekkür etti ve benzer durumların yaşanması halinde 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verilmesini istedi.