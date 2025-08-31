Haberler

Kozan’da Kafe Kurşunlandı, Gözaltılar Var

Olayın Ardından Yapılan Operasyon

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafenin üç gün içerisinde iki kez kurşunlanmasıyla ilgili olarak Adana Valiliği bir basın açıklaması yapıyor. Yapılan açıklamada, “Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.” deniliyor.

Yakalama ve Gözaltılar

Operasyon kapsamında K.C.İ. isimli şüpheli olay yerinde silahla birlikte yakalanıyor ve adli makamlara sevk edilerek tutuklanıyor. Bunun yanı sıra K.B., E.S., M.K. ve H.H.T. isimli diğer şüpheliler de gözaltına alınıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

