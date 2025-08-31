Kozan’da Kafe Kurşunlandı, Gözaltılar Var

Olayın Ardından Yapılan Operasyon

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafenin üç gün içerisinde iki kez kurşunlanmasıyla ilgili olarak Adana Valiliği bir basın açıklaması yapıyor. Yapılan açıklamada, “Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.” deniliyor.

Yakalama ve Gözaltılar

Operasyon kapsamında K.C.İ. isimli şüpheli olay yerinde silahla birlikte yakalanıyor ve adli makamlara sevk edilerek tutuklanıyor. Bunun yanı sıra K.B., E.S., M.K. ve H.H.T. isimli diğer şüpheliler de gözaltına alınıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.