Kozan’da Kamyon Lastiği Kazası Yaşandı

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Adana’nın Kozan ilçesinde, yolda kalan bir kamyon lastiğine çarpan sürücü, diğer araçların kaza yapmaması için lastiği yolun kenarına çekmek isterken yaşanan olayı anbean görüntüledi. Olay, Kozan-Feke kara yolunda meydana geldi. Geçen gece saat 23.15 sularında, Ömer Gönül 01 BBC 102 plakalı otomobiliyle baraj mevkiine geldiğinde yola düşen lastiğe çarptı. Bu çarpmanın ardından, aracında hafif hasar meydana geldi.

SOSYAL MEDYADAN UYARI

Gönül, başka araçların lastiğe çarparak kaza yapmasının önüne geçmek amacıyla aracını yolun sağına alıp lastiği yoldan almak istedi. Bu esnada sürücüler için sosyal medyadan uyarı yapmak üzere cep telefonuyla görüntü kaydetmeye başladı. Gönül, tam lastiği alacağı sırada başka bir aracın gelip lastiğe çarptığını gördü. Bu anları kaydederken, lastiğe çarpan araca yardım etmek istedi fakat araç sürücüsü, duraksadıktan sonra yoluna devam etti.

SÜRÜCÜDEN ÇAĞRI

Gönül, o gece yaşananları şöyle anlattı: “Dün gece 23.15’te aracımla seyir halindeydim. Yolda bulunan lastiğe çarptım. Can ve mal kaybı olmaması için çarptıktan sonra durup geri döndüm. Lastiği yoldan çekmek isterken başka bir araç da çarptı. Yardım etmek için aracın yanına gittim ama onlar yola devam etti. Ben de başka kaza olmasın diye lastiği yolun kenarına çektim. Buradan araç sürücülerine seslenmek istiyorum. Lütfen lastik bakımlarını zamanında yaptıralım. Böyle bir olay yaşanırsa da lastikleri kenara çekelim. Kaza yaşanırsa can ve mal kaybı olabilir.”