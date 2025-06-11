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Kozan’da Kamyonet Yangın Çıkardı

KAMYONETTEKİ YANGININ BAŞLANGICI

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kamyonet, sabah saatlerinde saman yüküyle birlikte alevler içinde kaldı. Kozan-Feke kara yolu Suluhan mevkisinde, Adnan Akyol’un kullandığı 01 AYJ 072 plakalı kamyonetten duman çıkmaya başladı. Akyol, aracın yanmakta olduğunu fark etti ve aracı yol kenarına park ederek yardım talep etti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve jandarma olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyonete müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürüldüğünde, saman balyaları tamamen yanmış durumda bulunuyordu. Kamyonetin ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

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