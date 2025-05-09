Kozan’da Kamyonu Tamir Ederken Sıkıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir olayda, evinin önünde kamyonunu tamir eden Mustafa K. (34), aracın düşen kupa kısmında sıkışarak yaralandı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kamyonunu tamir etmek isteyen Mustafa K., motora ulaşmak amacıyla aracın kupa kısmını kaldırdı. Ancak tamir işlemi sırasında kupa kısmı düştü ve Mustafa K. sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

İtfaiye ekipleri, Mustafa K.’yı sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan Mustafa K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.