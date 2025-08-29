Haberler

Kozan’da Kavga; Bir Kişi Öldü

KARŞILIKLI TARTIŞMA VE KAVGA

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen bir olayda, bir ev sahibinin kiracısına sopayla saldırması sonucunda hayatını kaybettiği bildiriliyor. Savruk Yaylası’nda Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından kavga etmesiyle birlikte Y.R, iddialara göre Hüseyin Başak’a sopayla vurdu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri ise olay sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlattı.

