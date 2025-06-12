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Kozan’da Kaza, 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA SONUCU KADIN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, kadın sürücü yaşamını yitirirken bir kişi yaralandı. Kaza, Çukurköprü Mahallesi’nde gerçekleşti. Yapılan incelemelere göre, Kozan’dan Osmaniye’nin Kadirli ilçesi yönüne seyir eden Gül Nihal Ayaz (37) yönetimindeki 01 RN 620 plakalı otomobil, arkadan 02 KU 244 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı.

KAZA SONRASI YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobil sürücüsü Ayaz olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Ela E. yaralandı. Olayı öğrenen sağlık, jandarma, Cankur, AKOM ve İtfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ayaz’ın cesedi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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