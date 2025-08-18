Kozan’da Kaza, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte uçuruma düşen otomobilde 1’i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.30 sularında Marankeçili Mahallesi’nde gerçekleşti. Engin Eldaş’ın kullandığı, plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yaklaşık 70 metre yükseklikten yuvarlanarak ciddi hasara uğradı. Taklalar atarak düşen otomobil demir yığınına döndü.

KAZA YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Uçuruma inen acil durum ekipleri, araçtan Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı Defne Yılmaz’ı çıkardıklarında, tümünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine yapılan incelemelerin ardından 5 kişinin cansız bedenleri morga sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.