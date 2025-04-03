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Kozan’da Kazada 8 Kişi Yaralandı

TRAFİK KAZASI SONRASI YENİ BİR KAZA

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılan ve dönüş yolunda bulunan amca, yolculuk sırasında epilepsi nöbeti geçirerek kaza yaptı. Bu ikinci kazada 8 kişi yaralandı. Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkisinde meydana gelen ilk kazanın ardından Güleç ailesinin diğer üyeleri, Feke ilçesinde toprağa verildi.

KAZA ANI VE YARALILAR

Cenazeye katılan Zeynel Güleç’in amcası Orhan Durmuş, geri dönerken epilepsi nöbeti geçirerek park halindeki araçla çarpıştı. Bu kazada Orhan Durmuş ile birlikte Hatice Güleç, Fahri Güleç ve Selma Durmuş yaralandı. Çarpılan araçta bulunan, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralanma yaşadı. Olay sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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