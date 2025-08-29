Haberler

Kozan’da Kiracı, Ev Sahibi Tarafından Öldürüldü

Olayın Gelişimi

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir ev sahibi kiracısını döverek ölümüne sebep oldu. Olay, Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., bir süredir arasında sürtüşme bulunan kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışma büyüyerek fiziksel bir çatışmaya dönüştü ve ev sahibi, sopayla kiracısına saldırdı. Çevredekilerin müdahale etmesiyle kavga sona erdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kavganın ardından evine dönen kiracı Hüseyin Başak, evde fenalaşınca sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine çağrıldı. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak incelemelerde bulundu. Yapılan kontroller sonucunda Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, olay sonrası kaçan Yener R.’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Haberler

Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.