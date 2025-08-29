Kozan’da Kiracı, Ev Sahibi Tarafından Öldürüldü

Olayın Gelişimi

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir ev sahibi kiracısını döverek ölümüne sebep oldu. Olay, Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., bir süredir arasında sürtüşme bulunan kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışma büyüyerek fiziksel bir çatışmaya dönüştü ve ev sahibi, sopayla kiracısına saldırdı. Çevredekilerin müdahale etmesiyle kavga sona erdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kavganın ardından evine dönen kiracı Hüseyin Başak, evde fenalaşınca sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine çağrıldı. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak incelemelerde bulundu. Yapılan kontroller sonucunda Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, olay sonrası kaçan Yener R.’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.