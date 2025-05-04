Kozan’da Motosiklet Kazasında İki Yakalandı

KAZA SONRASI YAKALANDILAR

Adana’nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerinin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan motosiklet üzerindeki iki şüpheli, kazaya karıştıktan sonra yakalandı. Yapılan incelemede, söz konusu motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Devriye görevi yapan polis, iki kişinin bindiği motosikletten şüphelenerek ‘dur’ talebinde bulundu. Şüpheliler, polisin uyarılarına kulak asmadan kaçmaya başladı.

KAZADA YARALANDILAR

Polisin takip ettiği motosiklet, Arslanpaşa Mahallesi’ndeki Ersan Arıkan Caddesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından yola savrulan motosikletin içinde bulunan Ahmet E. ve Çağlar B., yaralandı. Olay yerine intikal eden polis, telsizle durumu bildirerek yaralı iki kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Hastanede tedavileri biten Ahmet E. ve Çağlar B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. El konulan çalıntı motosiklet, emniyet otoparkına çekildi.