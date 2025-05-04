Kozan’da Motosiklet Kazasında Yaralılar Yakalandı

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında iki kişinin bulunduğu motosikletten şüphelenip ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler, bu uyarılara kulak asmadan kaçmaya başladı.

KAZA SONRASI YAKALAMA

Polisin takibi sırasında, motosiklet Arslanpaşa Mahallesi Ersan Arıkan Caddesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında yola savrulan motosikletin sürücüleri Ahmet E. ve Çağlar B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇALINTI MOTOSİKLETİN İNCELEMESİ

Polis, yaralıların tedavi sürecinin ardından motosikleti inceledi ve çalıntı olarak arandığını belirledi. El konulan motosiklet, emniyet otoparkına çekildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hastanedeki tedavi süresi tamamlanan Ahmet E. ve Çağlar B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.