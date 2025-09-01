Kozan’da Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Adana’nın Kozan ilçesinde, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Karacaoğlan Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 15 yaşındaki C.K., ağabeyine ait 01 AER 685 plakalı motosiklet ile birlikte arkadaşı A.E. ile gezintiye çıktı. İkili, karşı yönden gelen 01 DMJ 95 plakalı otomobilin sürücüsü M.C. ile çarpıştı.

Olay Sonuçları ve Sağlık Durumu

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.K., otomobilin üzerine fırladı. Yolcu konumundaki A.E. yere düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

MADDİ HASAR VE TRAFİK İNCELEMESİ

Kaza sonucunda otomobilin ön camı patladı ve maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.