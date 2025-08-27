Kozan’da Motosikletli İki Şahıs, Ateş Açtı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Adana’nın Kozan ilçesinde, motosikletli iki kişi bir kafenin önünde tabanca ile peş peşe havaya ateş açtı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki şahıs motosikletle kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Ateş seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çevrede incelemeler yaptı. Olay yeri inceleme uzmanları, ateş açılan yerden boş kovanları toplayıp muhafaza altına aldı.

Şüphelilerin Tespiti İçin Çalışmalar Süreklilik Gösteriyor

Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor.