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Kozan’da Mühendis, Sac Kesiminde Yaralandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste çalışan makine mühendisi Ali B. (28), sac kesimi esnasında kopan bir parçanın karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

MÜDAHALE VE SEVK

İş yerindeki meslektaşları tarafından hemen araçla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülen mühendis, burada ilk müdahaleden sonra hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, iş kazası hakkında detaylı bir inceleme başlattı.

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