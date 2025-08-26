Kozan’da Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Adana’nın Kozan ilçesinde, evinin balkonundan pompalı tüfekle rastgele ateş açan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün akşam saat 19.30 civarında Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. O.K. adlı şahıs, balkonundan elindeki pompalı tüfekle yaklaşık 15 el ateş etti ve olay yerine gelen polis ekiplerini hedef aldı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA ANI

Olay sonrası balkondan atlayan şüpheli, polis tarafından gerçekleştirilen kovalamaca sonucu Kilgen Çayı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki gerekli işlemlerin ardından O.K., Kozan Adliyesi’ne sevk edildi. Ardından, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.K., adliye önünde kendisini çeken basın mensuplarına hakaret etti.