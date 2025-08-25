Kozan’da Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, Cuma akşamı evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan O.K., mahalle sakinlerine anlarca korku yaşattı. Olay, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak’ta gerçekleşti. O.K., balkonundan çevreye yaklaşık 15 el ateş açtı ve bu esnada polis ekipleri ile olay yerine giden araçları da hedef aldı.

KACIS YOLU VE YAKALANMA

Ateş açan şahıs, yakalanacağını anlayınca ikinci kattaki balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak, polis ekipleri tarafından takibe alınan O.K., Dr. Naim Çuhacı Sokak’ta yer alan Kilgen Çayı’nda yakalanarak gözaltına alındı. O.K’nın birçok suç kaydının bulunduğu bildirildi.

SALGINA DÜŞEN ANNE VE SORUŞTURMA

Olay anında evde bulunan O.K.’nın annesi E.K., olayın şokuyla fenalaşarak sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı, bu gelişmelerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. O.K.’nın emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.