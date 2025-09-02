Kozan’da Silahlı Saldırı, 6 Tutuklu

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir iş yerinde 3 gün arayla düzenlenen iki silahlı saldırının ardından şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 6’ya ulaştı. Tutuklanan şahıslar, saklandıkları havalandırma boşluğunda yakalanırken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta yer alan Eva Black isimli kafe, 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde kurşunlandı. İlk saldırıda, iki kişi motosikletle gelerek kafenin önüne 6 el ateş etti. İkinci saldırıda ise otomobille gelen dört kişiden biri, araçtan inerek iş yerinin kapısına doğru defalarca ateş etti. Şüpheli, daha sonra araca binip bir el daha ateş ederek olay yerinden kaçtı.

OLAYLA İLGİLİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Tayfun Akboğa, kendisinden 2 milyon lira haraç istendiğini öne sürdü. Öte yandan, şüphelilerin kafeye ortak olma meselesiyle ilgili alacak verecek durumları olduğu öğrenildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

POLİS OPERASYONU VE YAKALANMA ANLARI

Şüphelilerin Çanaklı Mahallesi’ndeki bir binada saklandığı belirlendi. Polis, binayı sararak H.H.T.’yi kapıda yakaladı. Katları gezerek yapılan aramada, 6. katın havalandırma boşluğunda silahı kullanan K.B. ve 4. katta M.K. yakalandı. Diğer bir şüpheli ile onunla birlikte hareket eden bir başka kişi ise Arslanpaşa Mahallesi’nde bir adreste yakalandı. M.K.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan da arandığı ortaya çıktı. Olaylarda kullanılan iki tabanca da arama sırasında bulundu. Yakalamaların saniye saniye kaydedildiği güvenlik kameraları, operasyonun heyecanını gözler önüne serdi.

ADLİYEDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci saldırı esnasında kafede bulunan K.İ.C.’nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.