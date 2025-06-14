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Kozan’da Takla Atan Araçta Yaralılar

OTOMOBİL TAKLA ATIYOR

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil takla atarak kazaya neden oldu. Ferhatlı Mahallesi’nde Yakup A’nın kullandığı 01 RZ 612 plakalı araç bu kaza sonucu devrildi.

KAZA SONRASI YARDIM GÖNDERİLİYOR

Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından tavanı kopmuş olan araçta sıkışan sürücü Yakup A ile birlikte Miyase İ. ve Elif A, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaralı durumdaki üç kişi, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın detayları ile ilgili inceleme başlatıldı.

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